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Анастасия Севастова перенесла операцию на колене

Анастасия Севастова перенесла операцию на колене
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Обладательница четырёх трофеев WTA 33-летняя латвийская теннисистка Анастасия Севастова перенесла операцию на колене, об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

«Сложно описать всё, что произошло за последние несколько недель. Как вы знаете, я повредила левое колено во время матча в Остине. После множества проверок и обследований стало ясно, что у меня порвана передняя крестообразная связка и необходима операция. Я остаюсь позитивной, потому что меня поддерживает моя семья. Я вернусь в хорошую форму как можно скорее!» — написала Севастова.

Напомним, в декабре 2022 года Анастасия Севастова стала мамой, о чём сообщала в своих социальных сетях и публиковала фотографию с новорождённой дочерью Александрой.

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