Петкович — о сериале Break Point: они выставили Медведева злодеем, к чёрту Netflix

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович эмоционально высказалась об образе российского теннисиста Даниила Медведева в сериале Break Point от Netflix.

«Я разговаривала с людьми, которые не увлекаются теннисом, а просто смотрели сериал. Так вот они подходили ко мне и заявляли: «Медведев такой неприятный». Я спрашиваю: «Что?» Они отвечают «Да он хуже всех в туре!» А я им: «Больше не смейте так говорить!».

Даже спустя три месяца меня это злит, потому что тогда я просто подумала: «Ну, неудачно раскрыли человека, что поделать». Но нельзя так представлять парня, который является всеобщим любимчиком ATP… да, у него есть странные причуды, но у каждого игрока они есть.

98 из 100 игроков любят Медведева. В каждом интервью они говорят: «Кто самый смешной? Медведев»; «Кто самый умный? Медведев»; «Кто самый крутой? Медведев». Он побеждает буквально каждый раз, а Netflix решает изобразить его злодеем? Знаете что, пошли вы, Netflix. К чёрту вас.

Меня это прямо раздражает. Я не понимала, насколько сильно Netflix подорвал репутацию Даниила, пока не поговорила с несколькими людьми, которые не особо увлекаются теннисом. Я-то интересуюсь, поэтому все, с кем я говорила на эту тему, в итоге соглашались со мной, потому что Медведев — отличный парень», — сказала Петкович на подкасте бывшей австралийской теннисистки Рене Стаббс.