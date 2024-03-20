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Жена Джокович мило отреагировала на новый рекорд, поставленный Новаком. Фото

Жена Джокович мило отреагировала на новый рекорд, поставленный Новаком. Фото
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Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича мило отреагировала на новый рекорд, поставленный мужем. Сербский теннисист в общей сложности уже 8 лет продолжает оставаться первой ракеткой мира.

Отметим, что ни один теннисист до этого не был первой ракеткой мира более шести лет. Второе место после Новака Джоковича занимает швейцарский теннисист Роджер Федерер — 5 лет и 50 недель, третье — американский спортсмен Пит Сампрас (5 лет и 26 недель).

«Не так уж плохо», — написала Елена Джокович в своих социальных сетях.

Напомним, впервые Новак Джокович стал лучшим в мире 4 июля 2011 года. Таким образом, он был первой ракеткой мира почти 65% своей профессиональной карьеры.

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