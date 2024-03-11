Джокович в общей сложности провел на 1-й строчке в ATP 8 лет, Надаль — в 2 раза меньше

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович начинает 416-ю неделю в карьере на первом месте в рейтинге ATP. Это составляет ровно восемь лет (416 недель по 52 недели в году).

Ближайший преследователь по этому показателю швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл на первой строчке в рейтинге ATP 310 недель (5,9 лет). Третье место у американца Пита Сампраса — 286 недель (5,5 лет).

Наибольшее количество недель под номером 1 в истории рейтинга ATP (с 1973 года):

1. Новак Джокович (Сербия) — 416 недель (8,0 лет)

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 310 недель (5,9 лет)

3. Пит Сампрас (США) — 286 недель (5,5 лет)

4. Иван Лендл (Чехия) — 270 недель (5,2 лет]

5. Джимми Коннорс (США) — 268 недель (5,1 лет)

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 209 недель (4 года)

7. Джон Макинрой (США) — 170 недель (3,3 года)

8. Бьорн Борг (Швеция) — 109 недель (2,1 года)

9. Андре Агасси (США) — 101 неделя (1,9 года)

10. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 80 недель (1,5 года).