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Возняцки вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, переиграв Бюрель

Возняцки вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, переиграв Бюрель
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Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании (129-я в текущей мировой классификации) вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче первого круга Возняцки победила в двух сетах 45-ю ракетку мира француженку Клару Бюрель — 6:1, 6:4.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2024, вторник. 21:45 МСК
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Возняцки ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Бюрель два эйса при семи двойных ошибках и два выигранных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.

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