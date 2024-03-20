Возняцки вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, переиграв Бюрель

Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании (129-я в текущей мировой классификации) вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче первого круга Возняцки победила в двух сетах 45-ю ракетку мира француженку Клару Бюрель — 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Возняцки ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Бюрель два эйса при семи двойных ошибках и два выигранных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.