На глазах у Серены! 19-летняя россиянка обыграла легендарную Винус Уильямс в Майами

По ходу встречи Шнайдер с семикратной чемпионкой ТБШ на корт выбежал кот. А Анна Блинкова уступила в первом круге.

Во вторник, 19 марта, в Майами (США) стартовал второй супертурнир из серии так называемого Солнечного дубля. Мужские матчи в основной сетке начнутся завтра, а сегодня проходили игры первого раунда у женщин. В двух встречах принимали участие российские теннисистки. В одном из матчей 19-летняя Диана Шнайдер сражалась с семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Винус Уильямс, получившей уайлд-кард на турнир. Уильямс на 24 года старше Шнайдер. Когда Диана родилась, Винус уже была четырёхкратной победительницей мэйджоров!

Шнайдер, ныне 62-я ракетка мира, хорошо подготовилась к этому «тысячнику». На прошлой неделе Диана дошла до финала турнира WTA-125 в Чарльстоне. Уильямс же не играла две недели. В Индиан-Уэллсе она проиграла в первом круге, получив в третьем сете «баранку» от Нао Хибино.

Первый сет Шнайдер начала с брейка, но в четвёртом гейме Уильямс отыгралась — 2:2. А после 3:3 американка неудачно действовала в своих геймах. В девятом гейме россиянка смогла принять на сет, отыгравшись с 40:15 на подаче соперницы, — 6:3 за 32 минуты.

Вторая партия началась с парада брейков — до счёта 2:2 включительно. После этого Шнайдер уверенно брала свои геймы, в восьмом гейме сделала решающий брейк, проиграв лишь один розыгрыш, а в девятом подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 19 минут.

Во втором круге Диана, которая выиграла свой первый в карьере матч в основной сетке Майами, сразится с другой американкой Мэдисон Кис, имеющей 17-й номер посева. А Винус проиграла на глазах у младшей сестры Серены — 23-кратная чемпионка ТБШ пришла посмотреть на поединок.

Серена Уильямс на матче сестры Винус с Дианой Шнайдер Фото: кадр из трансляции

А ещё во втором сете случился забавный эпизод. Если матч Карлоса Алькараса и Александра Зверева в Индиан-Уэллсе ознаменовался нашествием пчёл, то встречу Шнайдер и Уильямс-старшей посетил кот, выбежавший на корт.

Кот на матче Диана Шнайдер — Винус Уильямс Фото: кадр из трансляции

А вот 44-я ракетка мира Анна Блинкова, игравшая с китаянкой Юань Юэ (37-е место в рейтинге WTA), потерпела поражение. В первом сете Блинкова вела 3:1, но затем у неё разладилась подача, и Анна проиграла следующие пять геймов из шести — 6:4 в пользу соперницы. Во второй партии проблемы на подаче никуда не делись. За всю игру россиянка допустила восемь двойных ошибок, и китаянка победила — 6:4, 6:2 за 1 час 40 минут.

В среду, 20 марта, свои матчи первого круга проведут Элина Аванесян и Эрика Андреева (WC), которые сразятся в дерби, а также Мария Тимофеева, попавшая в основную сетку через квалификацию. Соперницей Тимофеевой станет бывшая российская, а ныне французская теннисистка Варвара Грачёва. А остальные представительницы России, будучи сеяными, вступят в борьбу со второго раунда, — во главе с Дарьей Касаткиной (10).

Также сегодня свой матч проводит двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Симона Халеп, вернувшаяся после дисквалификации за допинг. В соперницах у Халеп — Паула Бадоса, которая когда-то занимала вторую строчку в мировой классификации. В Майами Бадоса выступает по защищённому рейтингу. Победительница этого противостояния выйдет на вторую ракетку мира Арину Соболенко. Белорусская теннисистка, несмотря на гибель её возлюбленного, бывшего хоккеиста Константина Кольцова, уже провела тренировку в Майами. Похоже, Арина намерена выступить на турнире.

Арина Соболенко тренируется в Майами Фото: соцсети

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».