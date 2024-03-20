Экс-тренер Серены Уильямс — о Медведеве: люди не очень любят Даниила, он заслуживает любви

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась об отношении зрителей на трибунах и любителей тенниса в социальных сетях к российскому спортсмену, четвёртой ракетке мира и победителю US Open — 2021 Даниилу Медведеву. По мнению специалиста, Даниил не заслуживает всей критики, которую получает от людей вокруг.

«Я так сильно его уважаю. Я знаю, что временами он бывает немного небрежен на кортах. Но я думаю, ему правда тяжело, что люди любят, к примеру, Карлоса Алькараса и почти не отдают должное Даниилу. Иногда на это тяжело смотреть. То же самое было на Australian Open — 2024 с Янником Синнером. Похоже, Даниил не получает столько любви, сколько заслуживает. Он ведь действительно этого заслуживает. Вообще поскольку он сильный воин даже в таких ситуациях, он мне очень нравится как игрок», — сказала Стаббс в своём подкасте Racquet''s Rennae Stubbs Tennis Podkast.