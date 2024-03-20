Аванесян — Андреева: Эрика сравняла счёт во втором сете «тысячника» в Майами

Сегодня, 20 марта, проходит матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между российскими теннисистками Эрикой Андреевой и Элиной Аванесян. Во втором сете Андреева сравняла счёт, выиграв 6:3.

Первые два сета продолжались 1 час. По итогу второго сета на счету Аванесян одна выполненная подача навылет и двойная ошибка. Андреева, в свою очередь, реализовала один возможный брейк-пойнт и обеспечила продолжение матча до трёх сетов.

Отметим, что ранее обе российские теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. 19-летняя Андреева принимает участие в «тысячнике» по уайлд-кард. Она дебютировала в WTA в сезоне-2022/2023.

Напомним, турнир начался 19 марта и продолжится вплоть до 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555.