Аванесян — Андреева: Эрика сравняла счёт во втором сете «тысячника» в Майами
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Сегодня, 20 марта, проходит матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между российскими теннисистками Эрикой Андреевой и Элиной Аванесян. Во втором сете Андреева сравняла счёт, выиграв 6:3.
Первые два сета продолжались 1 час. По итогу второго сета на счету Аванесян одна выполненная подача навылет и двойная ошибка. Андреева, в свою очередь, реализовала один возможный брейк-пойнт и обеспечила продолжение матча до трёх сетов.
Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:10 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
3-й сет
1 : 1
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|2
|3
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|3
|4
|
|6
|1
Эрика Андреева
Э. Андреева
Отметим, что ранее обе российские теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. 19-летняя Андреева принимает участие в «тысячнике» по уайлд-кард. Она дебютировала в WTA в сезоне-2022/2023.
Напомним, турнир начался 19 марта и продолжится вплоть до 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555.
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