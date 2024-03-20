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Эрика Андреева вылетела с «тысячника» в Майами после первого матча с Аванесян

Эрика Андреева вылетела с «тысячника» в Майами после первого матча с Аванесян
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Сегодня, 20 марта, прошёл матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между российскими теннисистками Эрикой Андреевой и Элиной Аванесян. По итогу противостояния победу одержала Аванесян — 6:0, 3:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 39 минут. На счету Андреевой нет ни одной подачи навылет, двойных ошибок спортсменка также не допускала. Один возможный брейк-пойнт ей удалось реализовать. Аванесян повела в счёте с самого начала сета, Андреева не смогла перехватить инициативу. Элина увеличила количество реализованных брейк-пойнтов до пяти из шести возможных.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:10 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
0 		6 1
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Отметим, что ранее обе российские теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Андреева принимала участие в «тысячнике» по уайлд-кард.

Напомним, турнир начался 19 марта и продолжится вплоть до 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555.

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