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Касаткина и Александрова узнали соперниц по второму кругу турнира WTA-1000 в Майами

Касаткина и Александрова узнали соперниц по второму кругу турнира WTA-1000 в Майами
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Российские теннисистки Дарья Касаткина (11-я ракетка мира) и Екатерина Александрова (16-я ракетка мира) узнали, с кем они сыграют во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 23:40 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 2
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 19:45 МСК
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич

Екатерина Александрова во втором круге сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (34-я ракетка мира), которая в матче первого круга обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову (46-я ракетка мира) со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Встреча состоится 21 марта.

Дарья Касаткина встретится с американкой Клэр Лю (114-ракетка мира), которая в первом круге прошла хорватку Петру Мартич (60-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:1. Встреча состоится 22 марта.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
Сетка турнира WTA-1000 в Майами
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