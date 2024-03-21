Касаткина и Александрова узнали соперниц по второму кругу турнира WTA-1000 в Майами

Российские теннисистки Дарья Касаткина (11-я ракетка мира) и Екатерина Александрова (16-я ракетка мира) узнали, с кем они сыграют во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Екатерина Александрова во втором круге сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (34-я ракетка мира), которая в матче первого круга обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову (46-я ракетка мира) со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Встреча состоится 21 марта.

Дарья Касаткина встретится с американкой Клэр Лю (114-ракетка мира), которая в первом круге прошла хорватку Петру Мартич (60-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:1. Встреча состоится 22 марта.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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