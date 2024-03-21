Осака вышла во второй круг турнира в Майами, где сыграет со Свитолиной

Сегодня, 21 марта, прошёл матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между экс-первой ракеткой мира, японской теннисистками Наоми Осакой и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (51-я ракетка). По итогу противостояния победу одержала японка — 6:3, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 18 минут. На счету Осаки пять подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Коччаретто сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Осаки будет теннисистка из Украины, 17-я ракетка мира Элина Свитолина.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Наоми Осака отрабатывает удары на корте:
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