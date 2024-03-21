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Наоми Осака – Элизабетта Коччаретто 6:3 6:4, победила Осака, результат матча в Майами 21 марта

Осака вышла во второй круг турнира в Майами, где сыграет со Свитолиной
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Сегодня, 21 марта, прошёл матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между экс-первой ракеткой мира, японской теннисистками Наоми Осакой и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (51-я ракетка). По итогу противостояния победу одержала японка — 6:3, 6:4.

Майами (ж). 1-й круг
21 марта 2024, четверг. 02:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Матч продолжался 1 час 18 минут. На счету Осаки пять подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Коччаретто сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Осаки будет теннисистка из Украины, 17-я ракетка мира Элина Свитолина.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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