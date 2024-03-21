«Крокодилы в Майами». Джокович опубликовал совместное фото с Медведевым и Димитровым

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях совместное фото с чемпионом US Open — 2021, четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 12-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым.

Топовые игроки ATP-тура посетили мероприятие своего экипировочного спонсора — французского бренда Lacoste.

«Крокодилы в Майами», — подписал фото Джокович.

Отметим, что Джокович принял решение не играть на стартовавшем турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Новак обосновал это решение тем, что пытается «найти баланс между личным и профессиональным графиками».

Медведев же и Димитров сыграют в Майами. Причём Даниил будет защищать прошлогодний титул.