Кей Нисикори выделил двух молодых игроков, за которыми ему наиболее интересно следить

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори назвал игроков нового поколения, за которыми ему особенно интересно наблюдать.

«Мне очень нравится наблюдать за молодёжью, особенно за Карлосом (Алькарасом) и Янником (Синнером). Они играют мощно, но при этом забивают много мячей. Карлос обладает невероятным чувством ритма и по-настоящему любит теннис. Так что я хотел бы однажды встретиться с ним», — сказал Нисикори в эфире Tennis TV.

В данный момент 34-летний Нисикори находится в Майами (США), где сыграет на турнире серии «Мастерс». Его первым соперником станет 40-я ракетка мира австриец Себастьян Офнер. Кей проведёт матч на уровне ATP впервые с июля 2023 года.