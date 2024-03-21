Ник Кирьос рассказал, как на старте карьеры подражал Федереру и Маррею

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о значении самовыражения в теннисе.

«Только придя в тур, я чувствовал, что не подхожу под образ «правильного теннисиста», которыми в то время были Роджер Федерер и Энди Маррей, совершенно опрятные джентльмены. Я носил на корт две сумки, старался, чтобы всё было правильно, аккуратно.

В первые годы я не чувствовал себя самим собой, мне казалось, что этот вид спорта мне чужд. Но настал момент, когда я подумал: «К чёрту это всё! Я буду самим собой». Я начал носить баскетбольные джерси и, думаю, именно тогда добился самых больших успехов. В тот момент я сохранял свою самобытность и выражал себя таким, какой я есть», — приводит слова Кирьоса Punto de Break.