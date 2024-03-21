Екатерина Александрова и Ирина Хромачёва вышли во второй круг парного турнира в Майами

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Ирина Хромачёва одержали уверенную победу в первом круге парного турнира категории WTA-1000 в Майами (США) над дуэтом Чань Хаочин (Тайвань)/Джулиана Олмос (Мексика) — 6:3, 6:1.

Противостояние продолжалось 1 час 2 минуты. За время матча Александрова/Хромачёва выполнили девять подач навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. Их соперницы ни разу не подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки, реализовав один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Во втором раунде российская пара сыграет с победительницами противостояния Сторм Хантер (Австралия)/Катержина Синякова (Чехия) — Синьюй Ван (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай).