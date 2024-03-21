Ангелина Калинина одержала волевую победу над Каролиной Возняцки в Майами

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 30 марта.

В матче второго круга Возняцки (WC) со счётом 7:5, 5:7, 4:6 уступила 36-й ракетке мира украинке Ангелине Калининой (32).

Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 17 минут. Калинина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Возняцки один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Следующей соперницей 27-летней Калининой в Майами станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Паула Бадоса (Испания).