Ангелина Калинина одержала волевую победу над Каролиной Возняцки в Майами
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 30 марта.
В матче второго круга Возняцки (WC) со счётом 7:5, 5:7, 4:6 уступила 36-й ракетке мира украинке Ангелине Калининой (32).
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 1
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|4
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 17 минут. Калинина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Возняцки один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.
Следующей соперницей 27-летней Калининой в Майами станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Паула Бадоса (Испания).
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