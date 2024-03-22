Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова проиграла 68-й ракетке мира Путинцевой на старте турнира в Майами

Людмила Самсонова проиграла 68-й ракетке мира Путинцевой на старте турнира в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Самсонова (13) со счётом 1:6, 6:4, 3:6 потерпела поражение от 68-й ракетки мира представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2024, четверг. 22:05 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		4 6
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч Самсоновой с Путинцевой продолжался 2 часа и 23 минуты. Самсонова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой два эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Для Самсоновой это уже третье поражение подряд в WTA-туре. Ранее она проиграла японке Наоми Осаке на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и чешке Маркете Вондроушовой в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае.

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
Сетка турнира WTA-1000 в Майами
Материалы по теме
Неудобные соперники на пути Медведева к защите титула. Разбираем сетку россиянина в Майами
Неудобные соперники на пути Медведева к защите титула. Разбираем сетку россиянина в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android