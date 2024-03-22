Людмила Самсонова проиграла 68-й ракетке мира Путинцевой на старте турнира в Майами

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче второго круга Самсонова (13) со счётом 1:6, 6:4, 3:6 потерпела поражение от 68-й ракетки мира представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.
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Матч Самсоновой с Путинцевой продолжался 2 часа и 23 минуты. Самсонова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой два эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Для Самсоновой это уже третье поражение подряд в WTA-туре. Ранее она проиграла японке Наоми Осаке на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и чешке Маркете Вондроушовой в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае.
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