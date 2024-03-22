Диана Шнайдер проиграла американке Кис в борьбе за выход в третий круг турнира в Майами

62-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Во втором раунде соревнований Шнайдер встречалась с финалисткой US Open – 2017, 18-й ракеткой мира представительницей США Мэдисон Кис (17). Встреча теннисисток продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу более опытной американки.
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В рамках поединка Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Кис восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта (100%).
Отметим, что на старте турнира в Майами Шнайдер обыграла семикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира американку Винус Уильямс.
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