Петкович: пока есть Алькарас и Синнер, Медведев будет просто следующей большой звездой

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович поделилась мнением о четвёртой ракетке мира российском теннисисте Данииле Медведеве.

«Медведев находится в худшем положении. Он был второй, третьей, четвёртой ракеткой мира большую часть времени, а это значит, что в туре всегда была большая звезда. Это Новак Джокович, сейчас ещё пришли Янник Синнер и Карлос Алькарас. Да, Даниил по-прежнему большая звезда, люди ходят на его матчи. Но даже если он будет первой ракеткой мира, пока есть Алькарас и Синнер, он всегда будет просто следующей большой звездой. Это печально», — сказала Петкович в подкасте Racquet's Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Напомним, ранее в этом году Медведев лишился четвёртого места в рейтинге ATP. В первую тройку рейтинга входят серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.