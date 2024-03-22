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ATP презентовала календарь соревнований на 2025 год

ATP презентовала календарь соревнований на 2025 год
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила общественности календарь своих соревнований на 2025 год.

Он начнётся 27 декабря командным смешанным турниром United Cup, действующими чемпионами которого являются немцы во главе с Александром Зверевым.

Что касается турниров «Большого шлема», их места в календаре обозначены следующим образом:

Открытый чемпионат Австралии – начало 12 января;
«Ролан Гаррос» — начало 25 мая;
Уимблдон – начало 30 июня;
US Open – начало 25 августа.

Из нововведений ATP стоит отметить, что со следующего года организация повысит категорию соревнований в Мюнхене, Дохе и Далласе до ATP-500. А «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, как и анонсировалось, станут двухнедельными.

Также стоит отметить, что в календарь ATP на 2025 год не были включены турниры в Эшториле, Кордобе, Ньюпорте, Атланте и Лионе. Эшторил заменят на Бухарест, а Кордобу перенесут на Мальорку.

Полностью календарь ATP на 2025 год доступен здесь.

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