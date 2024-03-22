Ник Кирьос выпустит видеоподкаст с Новаком Джоковичем

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что готовит подкаст с участием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Напомним, видеоподкаст Кирьоса под названием Good Trouble увидел свет в январе 2024 года. На данный момент Ник, не игравший более года, выпустил пять эпизодов. Медиапроект выходит на YouTube-канале японки Наоми Осаки, клиентом спортивного агентства которой является австралиец. Отметим, что последним гостем подкаста Кирьоса стал звезда сериала «Офис» Рэйн Уилсон.

«Следующий гость Good Trouble – Новак Джокович. Теннисная съёмка – вторник следующей недели! Снова на корт!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.