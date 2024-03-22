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Гарбинье Мугуруса опубликовала фото в купальнике с отдыха на Маврикии

Гарбинье Мугуруса опубликовала фото в купальнике с отдыха на Маврикии
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях роскошные фото с отдыха на Маврикии. На них она позирует на берегу океана.

«Позвоните мне на мой телефон из ракушек», — подписала снимки Мугуруса.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Год назад, в апреле Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями. На данный момент неизвестно, на каком турнире испанка планирует вернуться в тур и планирует ли вообще.

Отметим, что в мае 2023 года Мугуруса объявила о помолвке с Артуром Борхесом. Впервые Артур был замечен на матчах испанки на Итоговом турнире в 2021 году. Артур является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford.

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