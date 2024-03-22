Халеп начала работу с испанским тренером. Когда-то он в трудный период спас трёх россиянок

Симона Халеп возвращается в строй! Бывшая первая ракетка мира уже провела свой первый матч после дисквалификации: на турнире серии WTA-1000 в Майами она в первом круге встретилась с испанкой Паулой Бадосой, но уступила со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Теперь чемпионка двух «Шлемов» берётся за важное дело – поиск нового постоянного тренера. И им может стать бывший наставник трёх российских теннисисток.

«Я говорила с Карлосом Мартинесом. У нас будет период подготовки, знакомства, так сказать, после Майами, когда я вернусь в Европу. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Я высоко ценю его работу, он тренировал теннисисток, которые мне очень нравились, таких как Светлана Кузнецова. Я восхищаюсь его работой. Надеюсь, мы поладим и я смогу выйти на более высокий уровень», — призналась Халеп в разговоре с Digi Sport.

Испанский тренер Карлос Мартинес в теннисном тренерском мире не новичок. Ранее он работал с экс 12-й ракеткой мира Фелисьяно Лопесом, бывшим игроком топ-20 Марселем Гранольерсом, а также сотрудничал с тремя россиянками: Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Сейчас у 50-летнего тренера есть своя академия CMC Competition, расположенная рядом с Барселоной.

Наиболее ярко Мартинес проявил себя как профессионал в период работы с россиянками. Первой подопечной испанца из России и из женского тура в целом стала Светлана Кузнецова. На момент начала сотрудничества – в конце 2012 года – она в рейтинге WTA располагалась в районе 70-го места и переживала спад после того, как на протяжении семи лет находилась, периодически теряя и вновь набирая позиции, в десятке лучших теннисисток мира.

Кузнецова тренировалась под руководством Мартинеса до лета 2018 года. За это время россиянка вернулась в топ-10, победила на пяти турнирах WTA, вышла в четвертьфиналы нескольких ТБШ. Только вернуться на прежний уровень, что был у Светланы в нулевых, она не смогла.

После прекращения сотрудничества россиянка написала в социальных сетях: «Мне потребовалось время, чтобы объявить официально, что оно [сотрудничество] завершено. Мы прошли вместе потрясающий путь, и я буду ценить каждый его шаг. Спасибо тебе, Карлос, за то, что был рядом через все взлёты и падения! Всегда будешь мне как брат».

Карлос Мартинес и Светлана Кузнецова Фото: из личного архива Карлоса Мартинеса

После завершения работы со Светланой испанец присоединился к команде другой россиянки – Маргариты Гаспарян (ныне – Бетовой). В тот период теннисистка возвращалась в тур после травмы и нескольких операций, и Мартинес – почти как и шесть лет назад с Кузнецовой – должен был помочь спортсменке выйти из трудного положения и вернуться в тур. Частично это сделать удалось: за год сотрудничества Карлос подвёл Маргариту ко второму в карьере титулу WTA (Ташкент-2018) и помог вернуться в топ-60.

Следом Мартинес начал работу с уже третьей российской теннисисткой – Дарьей Касаткиной. Карлос и Дарья сотрудничали с 2019 по 2023 год. За это время россиянка совершила камбэк в первую десятку рейтинга, выиграла четыре титула WTA и вышла в свой первый и пока единственный полуфинал ТБШ на «Ролан Гаррос» — 2022.

Карлос Мартинес и Дарья Касаткина Фото: Sarah Reed/Getty Images

После расставания с Касаткиной в прошлом году Карлос прокомментировал работу с россиянкой:

«Даша начала тратить время на другие вещи. Я всегда говорил, что ей нужно найти время для работы с психологом, чтобы лучше узнать себя и лучше справляться с некоторыми моментами. Я всегда был с ней очень честен. Иногда честность делает больно, но я всегда стремился помогать ей добраться до вершины.

Я её очень люблю. Она потрясающая и для меня была идеальным игроком, но мы больше не могли идти по этому пути. К счастью, мы сохранили очень хорошие отношения. Даша замечательная, ей просто немного не хватает зрелости и жизненного опыта, чтобы понять определённые вещи. Четыре года Даша работала как львица и очень много сделала, чтобы выбраться из ямы. Но у неё ещё огромный простор для прогресса, поэтому мне немного обидно. Мы бы могли ещё многое сделать», — приводит слова Мартинеса Punto de Break.

Теперь же Мартинес может прийти на помощь Халеп, оказавшейся в непростом положении после паузы, дисквалификации, допинговых разбирательств и прекращения работы с Патриком Муратоглу. Пока неизвестно, какой турнир станет для возвращающейся в строй Симоны следующим испытанием. Однако ясно, что сдаваться или завершать карьеру румынка пока не собирается.