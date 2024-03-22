Медведев: раньше был целиком погружён в теннис. Теперь ищу баланс, дабы видеться с дочкой

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отдал должное супруге Дарье, которая в октябре 2022 года впервые стала мамой. У Дарьи и Даниила родилась дочь, которую назвали Алисой.

«Если я хочу видеться с дочкой по ходу турниров, моей жене приходится многим жертвовать. Она должна путешествовать с ребёнком, именно она летает с Алисой на самолётах, а не я. Летать с ребёнком непросто. Я делал это пару раз, Даша же – в разы больше, чем я.

Раньше я был полностью погружён в теннис. Теперь мне нужен баланс, чтобы видеться с дочкой. Мне кажется, у меня получается, но я всё ещё стараюсь стабилизировать свою жизнь», — приводит слова Медведева Tennis.com.