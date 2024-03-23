Андрей Рублёв проиграл Томашу Махачу во втором круге «Мастерса» в Майами

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв покинул турнир категории «Мастерс» в американском Майами, на котором был посеян под пятым номером. В матче второго круга Рублёв уступил имеющему 60-й номер в рейтинге ATP Томашу Махачу из Чехии — 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Андрей Рублёв выполнил семь подач навылет при отсутствии двойных ошибок и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету Томаша Махача один эйс при двух двойных ошибках, а также два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Махач встретится с победителем матча между экс первой ракеткой мира британцем Энди Марреем и 30-м в мировом рейтинге Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.