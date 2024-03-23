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Андрей Рублёв — Томаш Махач 4:6, 4:6, кто победил, результат матча 1/32 финала «Мастерса» в Майами 23 марта

Андрей Рублёв проиграл Томашу Махачу во втором круге «Мастерса» в Майами
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв покинул турнир категории «Мастерс» в американском Майами, на котором был посеян под пятым номером. В матче второго круга Рублёв уступил имеющему 60-й номер в рейтинге ATP Томашу Махачу из Чехии — 4:6, 4:6.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Андрей Рублёв выполнил семь подач навылет при отсутствии двойных ошибок и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету Томаша Махача один эйс при двух двойных ошибках, а также два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Махач встретится с победителем матча между экс первой ракеткой мира британцем Энди Марреем и 30-м в мировом рейтинге Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.

Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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