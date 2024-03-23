Роддик: Надаль может принять участие на трёх турнирах перед «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик предположил, на каких турнирах в ближайшее время сможет выступить испанский теннисист Рафаэль Надаль.

«Надаль может принять участие на трёх турнирах перед «Ролан Гаррос». Я думаю, что он захочет снова сыграть в Мадриде, в родной стране. Сейчас некоторые турниры идут по две недели. Возможно, это повысит шансы увидеть Надаля в Мадриде и Риме. Но всё будет зависеть от результатов. Если он проиграет на ранней стадии в Мадриде, не думаю, что он будет ждать три недели «Ролан Гаррос». Монте-Карло хорошо покажет состояние его организма», — сказал Роддик в интервью Tennis 365.

Напомним, Надаль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение. При этом американские зрители всё же увидели Надаля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл. Теннисист планирует сыграть на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.