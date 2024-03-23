Андрей Рублёв начал собирать вещи до окончания игры с Томашем Махачем

Сегодня, 23 марта, состоялся матч второго круга турнира категории «Мастерс» в американском Майами. Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв покинул турнир, на котором был посеян под пятым номером. Он уступил имеющему 60-й номер в рейтинге ATP Томашу Махачу из Чехии. Встреча закончилась со счётом 4:6, 4:6.

Интересно, что российский спортсмен начал собирать вещи ещё до окончания игры с Махачем. Рублёв сложил в сумку ракетку и бутылку при счёте 6:4, 5:4 в пользу чеха.

В третьем круге Махач встретится с победителем матча между экс первой ракеткой мира британцем Энди Марреем и 30-м в мировом рейтинге Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины. Поражение от Махача стало для Рублёва третьим кряду во встречах с чешскими теннисистами, при этом все они случились в 2024 году.