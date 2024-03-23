«Я пытаюсь догнать их». Медведев — о соперничестве с Синнером и Алькарасом

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о соперничестве с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, опережающими представителя России в рейтинге ATP.

«Я пытаюсь догнать их то тут, то там. Для меня это отличный вызов. Когда в туре появляются такие ребята, это делает тебя только лучше. Чем больше я буду играть, тем больше придётся стараться адаптировать свою игру под молодое поколение. И это то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас», — приводит слова Медведева Eurosport.

Напомним, ранее в этом году Медведев лишился третьего места в рейтинге ATP. В первую тройку рейтинга входят серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.