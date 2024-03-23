«Для меня результат важнее, чем красивый теннис». Медведев — о стиле игры

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о стиле своей игры.

«Я думаю, что в любом виде спорта люди хотят видеть атакующий стиль игры. Как только Карлос приехал в тур, у него появилось много поклонников из-за этого. Для меня результат важнее, чем красивый теннис. Когда игрок может обыграть любого, на мой взгляд, ещё красивее», — приводит слова Медведева Eurosport.

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии. Даниил Медведев является действующим чемпионом турнира в Майами. Ранее он пять раз встречался с Фучовичем и одержал четыре победы. Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.