Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Для меня результат важнее, чем красивый теннис». Медведев — о стиле игры

«Для меня результат важнее, чем красивый теннис». Медведев — о стиле игры
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о стиле своей игры.

«Я думаю, что в любом виде спорта люди хотят видеть атакующий стиль игры. Как только Карлос приехал в тур, у него появилось много поклонников из-за этого. Для меня результат важнее, чем красивый теннис. Когда игрок может обыграть любого, на мой взгляд, ещё красивее», — приводит слова Медведева Eurosport.

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии. Даниил Медведев является действующим чемпионом турнира в Майами. Ранее он пять раз встречался с Фучовичем и одержал четыре победы. Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

Материалы по теме
«Я пытаюсь догнать их». Медведев — о соперничестве с Синнером и Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android