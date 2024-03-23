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Видеообзор третьего в 2024 году поражения Андрея Рублёва в матче с соперником из Чехии

Видеообзор третьего в 2024 году поражения Андрея Рублёва в матче с соперником из Чехии
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В ночь на субботу, 23 марта, в Майами (США) в рамках второго круга «Мастерса» прошёл матч, в котором шестая ракетка мира из России Андрей Рублёв в двух сетах проиграл 60-й ракетке мира из Чехии Томашу Махачу. Для россиянина это третье в 2024 году поражение в матче с соперником, представляющим Чехию: ранее в этом сезоне Рублёв проигрывал Якубу Меншику и Иржи Легечке.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Андрея Рублёва на старте «Мастерса» в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, в 2023 году Андрей Рублёв дошёл до четвёртого круга на «Мастерсе» в Майами, в котором проиграл будущему финалисту турнира итальянцу Яннику Синнеру.

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