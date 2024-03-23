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Уимблдон представил официальный постер розыгрыша в 2024 году

Уимблдон представил официальный постер розыгрыша в 2024 году
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Уимблдон представил официальный постер турнира — 2024, до старта которого осталось ровно 100 дней.

Фото: Пресс-служба Уимблдона

«Официальный постер турнира посвящён двум его культовым трофеям, воплощённым в рисунке с помощью ярких цветов и переплетённым с символами, ассоциирующимися с Уимблдоном. Каждый элемент отдаёт дань уважения богатому наследию турнира и его давним традициям», — говорится в заявлении пресс-службы соревнований.

Автором постера выступила британский графический дизайнер Белла Грейс. Согласно заявлению пресс-службы, она изобразила на рисунке 14 элементов, связанных с турниром, — по числу дней его проведения.

Напомним, в 2024 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Турнир перенесён в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

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