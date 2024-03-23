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«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 23 марта

«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 23 марта
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Сегодня, 23 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир серии «Мастерс» в Майами. Расписание самых заметных матчей

Тьяго Уайлд (Бразилия) — Тейлор Фритц (США, 12) — начало матча не ранее 18:00.

Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция, 10) — начало матча не ранее 19:30.

Андреа Вавассори (Италия) — Янник Синнер (Италия, 2) — начало матча не ранее 19:30.

Александр Бублик (Казахстан, 17) — Маттео Арнальди (Италия) — начало матча не ранее 19:30.

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Люка Ван Аш (Франция) — начало матча не ранее 21:00.

Мартин Фучович (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия, 3) — начало матча не ранее 21:00.

Александр Шевченко (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — начало матча не ранее 22:30.

Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Роман Сафиуллин (Россия) — начало матча не ранее 22:30.

Ласло Джере (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 15) — начало матча не ранее 00:00.

Александр Зверев (Германия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — начало матча не ранее 00:00.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — начало мачта не ранее 02:00.

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