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Даниил Медведев выиграл первый сет у Мартона Фучовича во втором круге турнира в Майами

Даниил Медведев выиграл первый сет у Мартона Фучовича во втором круге турнира в Майами
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Сегодня, 24 марта, проходит матч второго круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 17-й ракеткой из Венгрии Мартоном Фучовичем.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 00:40 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		0
6 		1
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первый сет встречи завершился победой россиянина со счётом 6:4. Медведев отметился одним эйсом, не совершил ни одной двойной ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт.

Победитель этой пары в финале сыграет с победителем встречи между 31-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри и итальянцем Флавио Коболли (63-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Календарь турнира ATP-1000 в Майами
Сетка турнира ATP-1000 в Майами
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