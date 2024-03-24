Даниил Медведев выиграл первый сет у Мартона Фучовича во втором круге турнира в Майами

Сегодня, 24 марта, проходит матч второго круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 17-й ракеткой из Венгрии Мартоном Фучовичем.

Первый сет встречи завершился победой россиянина со счётом 6:4. Медведев отметился одним эйсом, не совершил ни одной двойной ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт.

Победитель этой пары в финале сыграет с победителем встречи между 31-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри и итальянцем Флавио Коболли (63-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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