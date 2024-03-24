Александр Бублик покинул «Мастерс» в Майами, уступив Маттео Арнальди во 2-м круге

Сегодня, 24 марта, на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) прошёл матч второго круга между 18-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом и представителем Италии, 38-й ракеткой Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Арнальди.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Бублик выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Арнальди подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Отметим, Арнальди во третьем круге сыграет с представителем Канады, 126-й ракеткой Денисом Шаповаловым, который неожиданно во втором круге в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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