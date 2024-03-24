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Хуберт Хуркач – Александр Шевченко 6:4 6:7 (2:7) 6:3, победил Хуркач, результат матча в Майами 24 марта

28 эйсов помогли Хуркачу обыгать Шевченко во втором круге «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 24 марта, на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) прошёл матч второго круга между 58-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Шевченко и представителем Польши, девятой ракеткой Хубертом Хуркачом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу поляка.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Матч продолжался 1 час 59 минут. Шевченко выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Хуркач подал 28 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, Хуркач во третьем круге сыграет с победителем встречи между представителем Испании, 100-й ракеткой Роберто Баутиста-Агутом и американцем Себастьяном Корду (29-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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