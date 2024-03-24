28 эйсов помогли Хуркачу обыгать Шевченко во втором круге «Мастерса» в Майами

Сегодня, 24 марта, на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) прошёл матч второго круга между 58-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Шевченко и представителем Польши, девятой ракеткой Хубертом Хуркачом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу поляка.
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Матч продолжался 1 час 59 минут. Шевченко выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Хуркач подал 28 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Отметим, Хуркач во третьем круге сыграет с победителем встречи между представителем Испании, 100-й ракеткой Роберто Баутиста-Агутом и американцем Себастьяном Корду (29-й).
Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.
Потапова и Шевченко дают клятву на корте в Санкт-Петербурге:
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