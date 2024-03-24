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Видеообзор победы Даниила Медведева над Фучовичем на турнире в Майами

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче 1/32 финала россиянин уверенно переиграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Медведев – Фучович в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В следующем раунде Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри, который в своём матче победил итальянца Флавио Коболли (7:5, 6:7 (4:7), 6:2).

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Даниил Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).