Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд пожаловался на организацию «Мастерса» в Майами

Каспер Рууд пожаловался на организацию «Мастерса» в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд пожаловался на условия для теннисистов на «Мастерсе» в Майами (США).

Во время матча 1/32 финала с Люкой Ван Ашем (7:6 (7:5), 1:6, 6:1) Рууд обратился к судье с критикой организации турнира.

«В трейлере нет ни полотенец, ни холодной воды. Там просто стоит пластиковый стул, чтобы переодеться. Это смешно. И знаете, почему так? Потому что турнир слишком дешёвый, чтобы обеспечить игрокам хорошие условия. Мы приезжаем сюда каждый год, чтобы сыграть перед десятками тысяч болельщиков, а они так к нам относятся.
Зайдите на пять минут в этот трейлер, где нет ничего, кроме одного пластикового стула. Они могли бы хотя бы положить полотенца или предоставить холодную воду, чтобы игрокам было удобно. Это не ваша вина, я просто рассказываю, насколько всё плохо», — сказал норвежец.

В следующем раунде турнира в Майами Рууд сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Материалы по теме
Шаповалов впервые с октября 2022 года победил игрока из топ-20 рейтинга АТР
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android