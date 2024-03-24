Шаповалов впервые с октября 2022 года победил игрока из топ-20 рейтинга АТР

126-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов в матче со Стефаносом Циципасом в 1/32 финала «Мастерса» в Майами (США) впервые с октября 2022 года обыграл теннисиста из топ-20 рейтинга АТР.

В прошлый раз канадец на турнире категории АТР-500 в Вене переиграл в трёх сетах американца Тейлора Фритца (6:1, 4:6, 6:3).

Напомним, наивысшей позицией канадца является 10-я строчка рейтинга.

В следующем раунде турнира в Майами Шаповалов сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, который в своём матче взял верх над Александром Бубликом (6:4, 6:1).

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является Даниил Медведев. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера.