Алькарас: моя манера игры немного отличается от стиля игры других испанцев

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас сравнил свой стиль игры с манерой игры других испанских теннисистов. Отметим, что победа над Роберто Карбальес-Баэной стала 11-й подряд для Алькараса в матчах со своими соотечественниками.

«У каждого игрока есть свой стиль. Но, возможно, мой немного отличается от стиля игры других испанцев.

Трудно сказать. Если сравнивать с Карбальесом, то я более агрессивный. Думаю, мяч после моих ударов летит несколько быстрее. У меня есть много навыков, которые я могу использовать на корте. Наверное, в этом и есть разница.

Но, опять же, думаю, это зависит от отдельного игрока. Есть и те, у кого манера игры похожа на мою», — сказал Алькарас на пресс-конференции.