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Видеообзор победы Наоми Осаки над Свитолиной на турнире в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака пробилась в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/32 финала японка переиграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Осака – Свитолина в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTА.

Следующей соперницей Осаки будет теннисистка из Франции, 27-я ракетка мира Каролин Гарсия.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в прошлогоднем финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.