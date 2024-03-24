Видеообзор победы Наоми Осаки над Свитолиной на турнире в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака пробилась в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче 1/32 финала японка переиграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Осака – Свитолина в Майами.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTА.
Следующей соперницей Осаки будет теннисистка из Франции, 27-я ракетка мира Каролин Гарсия.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в прошлогоднем финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.