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Аванесян одержала четыре победы в четырёх матчах над теннисистками из топ-15 рейтинга WTA

Аванесян одержала четыре победы в четырёх матчах над теннисистками из топ-15 рейтинга WTA
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Сегодня, 24 марта, прошёл матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между шестой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер и российской теннисисткой Элиной Аванесян (65-я ракетка). Победу одержала россиянка — 6:1, 4:6, 6:3.

Таким образом, Аванесян одержала четвёртую победу в четырёх матчах против представительниц топ-15 рейтинга WTA. На «Ролан Гаррос» — 2023 спортсменка одолела 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич. Далее на турнире категории WTA-500 в Берлине Аванесян обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину. Третью победу над представительницей топ-15 Аванесян одержала во время Australian Open — 2024. В матче второго круга турнира была обыграна греческая теннисистка Мария Саккари. Сегодняшняя победа над Жабер стала четвёртой для представительницы России.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 02:40 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 3
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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