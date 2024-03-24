Видеообзор победы Шаповалова над Циципасом на турнире в Майами

Сегодня, 24 марта, завершился матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Теннисист Денис Шаповалов, представляющий Канаду, обыграл Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:4 и вышел в третий раунд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Шаповалов – Циципас в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В следующем круге турнира в Майами Шаповалов встретится с итальянским теннисистом Маттео Арнальди.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Даниил Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).