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Монфис стал 4-м с 1990 года игроком, одержавшим 20 побед на «Мастерсах» после 35-летия

Монфис стал 4-м с 1990 года игроком, одержавшим 20 побед на «Мастерсах» после 35-летия
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Сегодня, 24 марта, утром французский теннисист Гаэль Монфис, 47-я ракетка мира, одержал победу над 34-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном в матче второго круга «Мастерса» в Майами (США). Для 37-летнего француза это 20-я победа на «Мастерсах» после достижения возраста 35 лет, он стал только четвёртым игроком с 1990 года, которому удавалось показать такой результат.

Ранее после 35 лет 20 и более побед на «Мастерсах» добивались только три теннисиста: швейцарец Роджер Федерер, американец Джон Иснер и хорват Иво Карлович.

Отметим, что в третьем круге «Мастерса» в Майами Гаэль Монфис сыграет со второй ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом. Матч пройдёт вечером в понедельник, 25 марта.

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