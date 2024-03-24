Марожан 3-й раз обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP за последние 10 месяцев

57-я ракетка мира, венгерский теннисист Фабиан Марожан одержал третью победу над представителями топ-10 рейтинга ATP за последние 10 месяцев.

В мае прошлого года Марожан в рамках турнира Italian Open одолел вторую ракетку мира, испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6. В октябре 2023 года венгерский спортсмен обыграл восьмую ракетку мира, норвежца Каспера Рууда. Встреча на турнире в Шанхае закончилась со счётом 7:6, 3:6, 6:4 в пользу 57-й ракетки мира. Сегодня, 24 марта, в рамках турнира серии «Мастерс» в Майами (США) Марожан обыграл седьмую ракетку мира, представителя Дании Хольгера Руне. Матч закончился со счётом 6:1, 6:1.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.