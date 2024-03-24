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Блинкова и Мартинс уверенно выиграли стартовый матч парного разряда на турнире в Майами

Блинкова и Мартинс уверенно выиграли стартовый матч парного разряда на турнире в Майами
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Российская теннисистка Анна Блинкова и её партнёрша по парному разряду бразильянка Ингрид Мартинс уверенно выиграли матч первого круга парного разряда на турнире категории WTA-1000 в Майами. В стартовой встрече спортсменки в двух сетах с «баранкой» обыграли китаянок Цзян Синьюй и Юань Юэ. Матч завершился со счётом 6:0, 6:3.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. За это время Блинкова и Мартинс выполнили три эйса и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету китайского дуэта — одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт (100%). Также каждая из пар допустила по одной двойной ошибке.

Напомним, ранее Анна Блинкова потерпела поражение от Юань Юэ в первом круге одиночного разряда турнира в Майами.

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