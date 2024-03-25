Синнер – о победе над Грикспором: для меня это был трудный день, но я доволен результатом

Третья ракетка мира, победитель турнира «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (26-й) со счётом 5:7, 7:5, 6:1.
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«Думаю, первый сет был очень равным. Победа ускользнула от меня, когда я был близок к взятию сета. Я старался оставаться сильным морально, что мне и удалось. Сегодня у меня была трудная ситуация. Когда пошёл дождь, я попытался вернуться и сыграть немного более агрессивно. Я, очевидно, счастлив, что победил и прошёл дальше. Но для меня это был трудный день. Я доволен результатом», – приводит слова Синнера The Tennis Letter.
В четвёртом круге Синнер сыграет с представителем Австралии, Кристофером О'Коннеллом (66-я ракетка мира).
Напомним, турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
Янник Синнер встретился со сборной Италии по футболу:
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