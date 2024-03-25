Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Сегодня, 25 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл матч третьего круга между четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 31-й ракеткой из Великобритании Кэмероном Норри. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу россиянина.
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Матч продолжался 1 час 21 минута. Медведев отметился шестью эйсами, четырьмя двойными ошибками, а также реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Норри сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх возможных.
Медведев в четвёртом круге «Мастерса» сыграет с победителем встречи между 15-й ракеткой мира французом Уго Умбером и немцем Домиником Кёпфером (50-й).
Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.
Медведев провёл первую тренировку в Мельбурне в 2024 году:
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