Стал известен соперник Даниила Медведева в четвёртом круге турнира в Майами

Определился соперник четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал немецкий теннисист, 50-я ракетка мира Доминик Кёпфер.

В матче третеьго круга Кёпфер неожиданно обыграл 15-ю ракетку мира из Франции Уго Умбера со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 14 минут. Кёпфер три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Умбера семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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