Алькарас назвал соперника, с которым они могли бы бороться также, как Надаль с Федерером

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о спортсмене, с которым он мог бы совершенствоваться и создать противостояние на долгие годы.

«Прямо сейчас, судя по тому, как люди смотрят на большие противостояния теннисистов, я могу предположить, с кем может подобное случиться сейчас. Многие сравнивают борьбу нынешних спортсменов с соперничеством Федерера и Надаля. И я думаю, теперь в центре внимания могло бы быть наше противостояние с Янником Синнером. Надеюсь, нас с Янником ждёт долгое и прекрасное будущее. Я надеюсь, что смогу показать свой лучший уровень и продолжать расти благодаря успехам Синнера. Пока его уровень невероятен», – приводит слова Алькараса ATP Tour.

Отметим, что Алькарас и Синнер принимают участие в турнире серии «Мастерс» в Майами (США), который проходит с 19 по 30 марта. Итальянский теннисист вышел в четвёртый круг, где встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (66-й). Испанец же сыграет в рамках третьего круга с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (47-й).

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