Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас назвал соперника, с которым они могли бы бороться также, как Надаль с Федерером

Алькарас назвал соперника, с которым они могли бы бороться также, как Надаль с Федерером
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о спортсмене, с которым он мог бы совершенствоваться и создать противостояние на долгие годы.

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Прямо сейчас, судя по тому, как люди смотрят на большие противостояния теннисистов, я могу предположить, с кем может подобное случиться сейчас. Многие сравнивают борьбу нынешних спортсменов с соперничеством Федерера и Надаля. И я думаю, теперь в центре внимания могло бы быть наше противостояние с Янником Синнером. Надеюсь, нас с Янником ждёт долгое и прекрасное будущее. Я надеюсь, что смогу показать свой лучший уровень и продолжать расти благодаря успехам Синнера. Пока его уровень невероятен», – приводит слова Алькараса ATP Tour.

Отметим, что Алькарас и Синнер принимают участие в турнире серии «Мастерс» в Майами (США), который проходит с 19 по 30 марта. Итальянский теннисист вышел в четвёртый круг, где встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (66-й). Испанец же сыграет в рамках третьего круга с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (47-й).

Материалы по теме
Алькарас рассказал, чему научило его соперничество между Надалем и Федерером
Календарь «Мастерса» в Майами
Турнирная сетка «Мастерса» в Майами

Алькарас показал, как восстанавливается после травмы:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android