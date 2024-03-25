Медведев прокомментировал победу над Норри в третьем круге «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над представителем Великобритании Кэмероном Норри (31-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу Медведева.
«Я бы не сказал, что подача была ужасной. Первая подача была довольно хорошей. Положительный момент первого сета заключается в том, что я почувствовал импульс, смог вернуться в игру, мне удалось перестроиться и выиграть сет, избежав тай-брейка. В матчах с Кэмероном не так-то просто играть у сетки. Мы в этом схожи, так что я был довольно осторожен, но, когда появился шанс, я его использовал. Я чувствую, что в этом году значительно улучшил этот аспект своей игры. Я очень этому рад», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Медведев в четвёртом круге «Мастерса» сыграет с 50-й ракеткой мира немцем Домиником Кёпфером.
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